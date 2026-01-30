من جامايكا الحضري لحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف المستور- فيديو

حل الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي ضيفاً على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في حلقة جديدة من برنامج "أسئلة حرجة"، تتناول مجموعة من الملفات الإعلامية والرياضية الراهنة.

وفي الجزء الأول من الحلقة يفتح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ملف الأزمة الأخيرة المتعلقة بإيقاف الكابتن أحمد حسام (ميدو)، حيث يستعرض اللقاء كواليس التصريحات التي أدت للقرار.

كما ينتقل الحوار إلى رصد وتحليل ظاهرة "المعتقدات الغيبية" في الملاعب المصرية.

واستعرض الناقد الرياضي وقائع شهيرة ارتبطت بأسماء لاعبين ومدربين وأندية كبرى، وما إذا كانت هذه الظواهر مجرد "مصادفات" أم أنها تعكس ثقافة سائدة داخل الوسط الرياضي.

كما حكى أبوالمعاطي في اللقاء تفاصيل علاقة بعض نجوم كرة القدم بالدعاة والمشايخ في مراحل زمنية مختلفة، فضلا عن مناقشة ظاهرة "التبرك" بالطقوس الدينية قبل وأثناء المباريات الحاسمة، مثل وقائع حسام حسن، وحسن شحاتة، وإسماعيل يوسف، وغيرهم.