إعلان

أسعار الفضة عالميا تهبط تحت مستوى 100 دولار خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:18 م 30/01/2026

أسعار الفضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

تراجعت أسعار الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 14.9% خلال تعاملات اليوم، لتنخفض دون مستوى 100 دولار للأونصة، مسجلة نحو 98.45 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الفضة قفزت خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي مسجلة 113 دولارًا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها.

اقرأ أيضًا:

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تفقد قمتها وتخسر 500 جنيه

عيار 21 تحت مستوى 7 آلاف.. والجنيه الذهب يخسر أكثر من 4 آلاف حتى الآن

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفضة أسعار الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في ظل تصاعد التوترات مع إيران.. مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

في ظل تصاعد التوترات مع إيران.. مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات الإسرائيلي
موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295
أخبار السيارات

موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295
"التطعيم مش رفاهية".. خبير أمصال يُفند أشهر خرافات اللقاحات ويكشف الفرق
نصائح طبية

"التطعيم مش رفاهية".. خبير أمصال يُفند أشهر خرافات اللقاحات ويكشف الفرق
فيديو وصور..محمد رمضان يغني مع طفل على كرسي متحرك في هولندا
زووم

فيديو وصور..محمد رمضان يغني مع طفل على كرسي متحرك في هولندا
الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
أخبار المحافظات

الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"رد على سيد عبد الحفيظ والعقوبة لن تخفض".. مصدر يكشف مستجدات أزمة إمام عاشور
الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم