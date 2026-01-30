أسعار الفضة عالميا تهبط تحت مستوى 100 دولار خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجعت أسعار الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 14.9% خلال تعاملات اليوم، لتنخفض دون مستوى 100 دولار للأونصة، مسجلة نحو 98.45 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الفضة قفزت خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي مسجلة 113 دولارًا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها.

اقرأ أيضًا:

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تفقد قمتها وتخسر 500 جنيه

عيار 21 تحت مستوى 7 آلاف.. والجنيه الذهب يخسر أكثر من 4 آلاف حتى الآن

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات