جامبسوت جريء.. بوسي تخطف الأنظار بالأحمر الناري

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت المطربة بوسي الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت بوسي مرتدية جامبسوت باللون الأحمر الناري، تميز بأنه من خامة المخمل ومكشوفا عند منطقة الصدر.

كما نسقت مع الفستان حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون والخامة.

والجامبسوت من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية نادين مرابي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل أميرة الملكي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي بواسطة المصفف عاشور.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.