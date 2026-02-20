تركيا ترسل سفينة حربية لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

برلين- (د ب أ)

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه سيتم استخدام السفينة الحربية التركية "تي سي جي أناضولو"، التي تشارك في مناورات حلف شمال الأطلسي (ناتو) العسكرية في بحر البلطيق، كقوة رادعة في الجناح الشرقي للحلف.

وتبحر السفينة، المجهزة لنقل المسيرات وإطلاقها، نحو سواحل لاتفيا وستكون تحت قيادة القيادة الجوية لحلف الناتو.

يشار إلى أن "أناضولو" هي سفينة حربية برمائية. وتم إنزال جنود وعتاد من السفينة قرب منطقة تدريب "بوتلوس" العسكرية شمالي ألمانيا، في إطار تدريب الرمح الثابت ضمن حلف الناتو أمس الأول الأربعاء.

وأطلق حلف الناتو عملية "الحارس الشرقي" في سبتمبر من العام الماضي بعد انتهاكات من قبل مقاتلات روسية ومسيرات انتحارية للمجال الجوي. وتهدف المهمة إلى حشد مراقبة إضافية وإمكانيات دفاع جوي للحلف.