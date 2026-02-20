الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى فريق الإشراف الوقائي بمديرية الصحة في الإسماعيلية مرورًا ميدانيًا على عدد من المنشآت الصحية بإدارة التل الكبير.

أتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنشآت الرعاية الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى صالح، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

متابعة ميدانية للمنشآت الصحية

ترأست الجولة الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، حيث شمل المرور إدارة التل الكبير الصحية، ومكتب صحة التل الكبير، ومستشفى التل الكبير المركزي، ومستشفى حميات التل الكبير، وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضم فريق المرور ممثلين عن مكافحة الفيروسات الكبدية، ومكافحة الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، ومكاتب الصحة، والتطعيمات، ومراكز الوقاية من السعار، ومراقبة الأغذية، ومكافحة التدخين، في إطار تعزيز منظومة العمل الوقائي وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.

متابعة التطعيمات وسلسلة التبريد

تفقد الفريق مكتب فحص الأغذية للتأكد من انتظام استخراج الشهادات الصحية للمواطنين، كما تم المرور على مكتب التطعيمات لمتابعة آليات رصد المتغيبين عن التطعيم بالمراكز والوحدات الصحية بنطاق الإدارة، والتأكد من كفاءة معدات سلسلة التبريد بمخزن الطعوم بديوان الإدارة الصحية.

وخلال الجولة، جرى التأكد من الالتزام بنماذج ووثائق الإشهاد لحالات الاشتباه بالأمراض المعدية، وفقًا لتعليمات البرنامج الموسع للتطعيمات، بما يضمن سرعة الإبلاغ ودقة الرصد الوبائي.

اجتماعات تنسيقية لرفع كفاءة الأداء

عقدت مدير إدارة الطب الوقائي اجتماعًا مع مديري مستشفى حميات الإسماعيلية ومستشفى التل الكبير المركزي، لمناقشة عدد من الملاحظات ووضع آلية لتنسيق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الفرق الوقائية وتعزيز الإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية.

واختتمت الجولة باجتماع موسع مع مفتشي الصحة ومسؤولي مكاتب الصحة بديوان إدارة التل الكبير، لبحث آليات التنسيق بين مكاتب الصحة والمستشفيات داخل النطاق الجغرافي، إلى جانب التدريب على التعامل مع بلاغات الوفاة وآلية استلام إخطار الوفاة وفق النموذج المحدث الصادر عن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الصحة بالإسماعيلية على المتابعة المستمرة، ورفع كفاءة الخدمات الوقائية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.