كلف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بسرعة التعامل الفوري مع الحالات المصابة في حادث محور 30 يونيو، وضمان تقديم رعاية طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين على مدار الساعة، وتوفير جميع سبل الدعم الطبي والعلاجي اللازمة لهم حتى استقرار حالتهم تمامًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث التصادم الذي وقع على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد.

جهود "الرعاية الصحية" في دعم مصابي حادث محور 30 يونيو

أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، في هذا الإطار، زيارة تفقدية إلى مستشفى 30 يونيو التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، والتأكد من توافر كافة الإمكانات اللازمة.

وتابع المدير التنفيذي، خلال الزيارة، سير العمل داخل الأقسام المعنية، واطّلع على التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، مؤكدًا جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وذويهم، في إطار منظومة رعاية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والإنسانية على حد سواء.

وأكد "التلواني" أن الهيئة تسخر جميع إمكاناتها لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمصابين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على الاستجابة الفورية للحوادث الطارئة، مع استمرار المتابعة اللحظية للحالات حتى تمام التعافي، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان تقديم أوجه الدعم اللازمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

متى وقع حادث محور 30 يونيو؟ التفاصيل الكاملة

ويذكر أن الحادث وقع أمس الخميس الموافق 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال في طريقهم إلى العمل بالمزارع السمكية بمحافظة بورسعيد، ما أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، إذ جرى التعامل معهم بشكل عاجل فور وصولهم إلى أقسام الطوارئ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووضع خطط علاجية متكاملة لكل حالة وفقًا لتقييم الفرق الطبية المختصة.

