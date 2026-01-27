ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء

دنيا سامي بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها



خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة.



تفاصيل الإطلالة



وأطلت ياسمين بـ بلوزة مصنوعة من الحرير باللون السيمون ونسقت معها تنورة باللون الأبيض ومعطف فرو باللون البني وحقيبة يد باللون الفوشيا.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وكوليه.



سعر الحذاء



ونسقت مع إطلالتها حذاء كعب عالي بألوان متعددة من توقيع دار كريستيان لوبوتان المتخصصة في تصميم الأحذية ويصل سعره حوالي 795 دولار أمريكي، أي ما يعادل 37391 جنيها مصريا.