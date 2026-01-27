إعلان

ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء

كتبت- شيماء مرسي

07:30 م 27/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حذاء ياسمين صبري
  • عرض 6 صورة
    حذاء ياسمين صبري
  • عرض 6 صورة
    حذاء ياسمين صبري
  • عرض 6 صورة
    حذاء ياسمين صبري
  • عرض 6 صورة
    حذاء ياسمين صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة.


تفاصيل الإطلالة


وأطلت ياسمين بـ بلوزة مصنوعة من الحرير باللون السيمون ونسقت معها تنورة باللون الأبيض ومعطف فرو باللون البني وحقيبة يد باللون الفوشيا.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وكوليه.


سعر الحذاء


ونسقت مع إطلالتها حذاء كعب عالي بألوان متعددة من توقيع دار كريستيان لوبوتان المتخصصة في تصميم الأحذية ويصل سعره حوالي 795 دولار أمريكي، أي ما يعادل 37391 جنيها مصريا.

حذاء ياسمين صبري ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة خطف "طفلي البحيرة": حكم حضانة السر
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة خطف "طفلي البحيرة": حكم حضانة السر

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
علاقات

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء
الموضة

ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء
"أصبحت ترند بالصدفة".. ما قصة دمية "الحصان الباكي" في الصين؟
علاقات

"أصبحت ترند بالصدفة".. ما قصة دمية "الحصان الباكي" في الصين؟
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس
زووم

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى