أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ألحقت الهزيمة بإيران و"دمرتها تدميرا كاملا عسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات"، مؤكدا أن واشنطن نجحت في تقويض القدرات الإيرانية بشكل شامل.

وفي تدوينة "نارية" عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لقد هزمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران وسحقتها تماما، عسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات الأخرى؛ لكن دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تهتم بهذا الممر، ونحن سنساعد كثيرا!".

وجدد ترامب، دعوته لدول العالم التي تحصل على إمداداتها النفطية عبر "مضيق هرمز" بضرورة تحمل مسؤولياتها في تأمين هذا الممر المائي الاستراتيجي، مع وعد بتقديم "مساعدة كبيرة" من الجانب الأمريكي.

تنسيق دولي و"عمل جماعي"

أضاف الرئيس الأمريكي، أن واشنطن ستعمل على التنسيق مع هذه الدول "حتى يسير كل شيء بسرعة وسلاسة وبشكل جيد"، مشددا على أن تأمين المضيق "كان يجب أن يكون دائما جهدا جماعيا، والآن سيكون كذلك".

تأتي تصريحات دونالد ترامب بعد تأكيداته السابقة بأن دولا أخرى ستنضم إلى الولايات المتحدة في إرسال قوات بحرية لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي أمام التجارة العالمية، وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.