متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح

أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال مصراوي، حول رفع الأعمال في شهر شعبان، ومتى يكون ذلك، وكيف يستعد المسلم لهذا الحدث الإيماني المهم، موضحًا أن شهر شعبان من الشهور العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس رغم ما لها من منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الأعمال تُرفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، كما جاء في الحديث الشريف: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم»، مشيرًا إلى أن رفع الأعمال يكون رفعًا سنويًا في شهر شعبان، بالإضافة إلى الرفع اليومي والأسبوعي المعروفين.

وبيّن أن الحكمة من رفع الأعمال في شعبان أن يكون المسلم في حالة طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يُرفع عمله وهو في أحسن حال من الطاعة والعبادة والاستقامة.

وأشار إلى أن الاستعداد لشهر شعبان يكون بالإكثار من الصيام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، والإكثار من الذكر والاستغفار وقراءة القرآن، لأن هذا الشهر هو بوابة الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان.

وأكد الشيخ أحمد خليل أن شعبان فرصة عظيمة لمراجعة النفس، وتجديد التوبة، وتصحيح المسار قبل دخول شهر رمضان، حتى يستقبل المسلم رمضان بقلب سليم وروح مقبلة على الله، فيكون من الفائزين برحمة الله ومغفرته.

