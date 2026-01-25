إعلان

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح

كتب : محمد قادوس

04:01 م 25/01/2026

الشيخ أحمد خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال مصراوي، حول رفع الأعمال في شهر شعبان، ومتى يكون ذلك، وكيف يستعد المسلم لهذا الحدث الإيماني المهم، موضحًا أن شهر شعبان من الشهور العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس رغم ما لها من منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الأعمال تُرفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، كما جاء في الحديث الشريف: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم»، مشيرًا إلى أن رفع الأعمال يكون رفعًا سنويًا في شهر شعبان، بالإضافة إلى الرفع اليومي والأسبوعي المعروفين.

وبيّن أن الحكمة من رفع الأعمال في شعبان أن يكون المسلم في حالة طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يُرفع عمله وهو في أحسن حال من الطاعة والعبادة والاستقامة.

وأشار إلى أن الاستعداد لشهر شعبان يكون بالإكثار من الصيام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، والإكثار من الذكر والاستغفار وقراءة القرآن، لأن هذا الشهر هو بوابة الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان.

وأكد الشيخ أحمد خليل أن شعبان فرصة عظيمة لمراجعة النفس، وتجديد التوبة، وتصحيح المسار قبل دخول شهر رمضان، حتى يستقبل المسلم رمضان بقلب سليم وروح مقبلة على الله، فيكون من الفائزين برحمة الله ومغفرته.

اقرأ ايضًا:

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟.. أمين الفتوى يجيب

هل تفسد الصلاة إذا خرج مني ريح أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

داعية: الصلاة على النبي ﷺ حياة للقلوب ونور للأرواح ونجاة للإنسانية

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد خليل شهر شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلمى أبو ضيف وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما صوفيا- صور
زووم

سلمى أبو ضيف وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما صوفيا- صور
منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
أخبار البنوك

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أشد من "كورونا" وليس له علاج.. ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر بالهند؟
شئون عربية و دولية

أشد من "كورونا" وليس له علاج.. ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر بالهند؟
لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي