تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، وذلك خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ياسمين صبري بملابس باللون الوردي الفاتح والأوف وايت، ارتدت قميصاً حريرياً وردياً فاتحاً وتنورة بيضاء ضيقة بطول الركبة، وحملت حقيبة يد وحذاء بكعب عالٍ باللون الفوشيا اللامع.

وأكملت إطلالتها بمعطف من الفرو البني الفاتح، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الاكتاف، ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيرًا، واكتفت بمكياج هاديء.

وفق موقع "Forbes"، يرمز اللون الوردي الفاتح إلى الرقة، الأنوثة، والأمل، ويمنح شعوراً بالاسترخاء والإيجابية.

واللون الفوشيا هو لون حيوي وجريء يجمع بين خصائص الأحمر والأرجواني، يرتبط بالثقة بالنفس، الإبداع، والشغف، في عالم الموضة، وغالباً ما يكون خياراً لمن ترغب في التميز وإضفاء لمسة من الحيوية على إطلالتها.