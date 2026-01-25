بائع فول يتحول إلى سفاح.. كيف تخلص أب من أبنائه الأربعة في الإسكندرية؟

خمسة أطفال خرجوا خلف والدهم في "رحلة الموت"، لكن أربعة منهم فقط عادوا في نعوش صامتة، ليلة مأساوية عاشتها الإسكندرية، بدأت بمحاولة فاشلة لإلقاء الصغار تحت عجلات القطار، وانتهت بمذبحة بشرية في ملاحات كرموز، والغرابة هنا أن "عمة" هؤلاء الأطفال كانت - دون أن تدري - طوق النجاة للابن الخامس، الذي رفض مرافقة أبيه ليظل الناجي الوحيد من قبضة الأب السفاح الذي قرر إبادة عائلته للتخلص من ضغوط المعيشة ونظرات المجتمع القاتلة.



- الفقر والسمعة.. الثنائي القاتل

خلف هذه الجريمة المروعة، يقبع رجل أثقلت كاهله ضغوط الحياة؛ فبين عجز مادي عن إطعام خمسة أفواه، ونظرات ازدراء لا ترحم من المحيطين به بسبب سلوك الأم (التي تشير التحريات إلى تخلصه منها سابقاً)، قرر الأب أن يضع حداً لمعاناته، لكن بطريقة لم يتخيلها عقل بشر: "إبادة نسله بالكامل".

- الناجي الوحيد

بينما كان الأب يرسم "خريطة الموت"، كانت العناية الإلهية تنقذ الابن الخامس، براءة الطفل وتعلقه الشديد بـ "عمته" جعلته يرفض مرافقة والده في تلك الليلة المشؤومة، رفض بسيط كان بمثابة تذكرة عودة للحياة، بينما استسلم أشقاؤه الأربعة (3 بنات وولد، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً) لقدرهم الأسود.

- من المزلقان إلى الملاحة

لم تكن الجريمة وليدة لحظة جنون عابرة، بل كانت "خطة مغموسة بالدم"، كانت المحاولة الأولى باصطحابهم إلى مزلقان سكة حديد لإلقائهم تحت عجلات القطار، لكن الزحام في المكان منعه من تنفيذ مخططه.

أما الخطة البديلة فكانت بتوجه الأب إلى منطقة "الملاحات" المهجورة بجهة كرموز، حيث الصمت والمياه الراكدة التي لا تشهد على الجرائم.

- اللحظات الأخيرة

في قلب الملاحات، وقع ما لا يطاق. خنقهم الأب واحداً تلو الآخر بيدين كان من المفترض أن تحميهم. وتكشف الكواليس عن مشهد يمزق القلوب؛ حيث كانت الابنة الكبرى تتوسل إليه بصرخات مريرة ليتركها وإخوتها، لكن قلبه كان قد تحول إلى حجر وهو يردد جملته الصادمة: "ملكوش حياة في الدنيا"، قبل أن يلقي بجثامينهم في المياه المالحة.

- السقوط في الدقهلية ومواجهة العدالة

ظن المتهم أن هروبه إلى محافظة الدقهلية سيمحي أثر الدماء، لكن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية كانت له بالمرصاد. ومع توالي التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول، واجه المتهم "المعاينة التصويرية" ليعيد تمثيل جريمته أمام وكلاء النيابة في صمت مطبق خيّم على مسرح الجريمة.

- آخر مستجدات القضية

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، تجديد حبس الأب المتهم بقتل أبنائه الـ4 وإلقاء جثامينهم داخل الملاحات بدائرة قسم شرطة كرموز.

كما قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، في وقت سابق، عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمخدرات، وقررت استدعاء شقيقة المتهم لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة، إلى جانب استدعاء ابن عم المتهم لسؤاله ضمن التحقيقات الجارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، الجمعة الماضية؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة وكيفية ارتكابها، ومطابقة أقوال المتهم مع ما تسفر عنه المعاينة.