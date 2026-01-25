إعلان

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)

كتبت – نوران أسامة:

06:22 م 25/01/2026
    بالأحمر ياسمين صبري تتألق على الريد كاربيد
    بجاكيت فرو بني ياسمين صبري تخطف الأنظار
    بجامبسوت جلد ياسمين صبري تتألق (2)
    بجامبسوت جلد ياسمين صبري تتألق
    بجيبة وبلوزة ياسمين صبري في أحدث ظهور
    بفستان قصير ياسمين صبري تثير الجدل (1)
    بفستان موف ياسمين صبري تخطف الأنظار
    بفستان أصفر جريء ياسمين صبري تتألق
    بالأسود ياسمين صبري تخطف الأنظار
    من أمام الطائرة ياسمين صبري بإطلالة كاجوال
    داخل حمام السباحة ياسمين صبري تثير الجدل
    ياسميت صبري بإطلال كاجوال أنيقة
    ياسمين صبري بفستان أسود لامع
    ياسمين صبري بإطلالة شتوية كاجوال
    ياسمين صبري بفستان أصفر قصير
    ياسمين صبري بمكياج ناعم (1)
    ياسمين صبري بمكياج هادئ وبفستان أصفر قصير
    ياسمين صبري بمكياج ناعم (2)
    ياسمين صبري تمارس الرياضة

تثير الفنانة ياسمين صبري الجدل دائمًا بسبب إطلالاتها التي تجمع بين الجرأة والأناقة.

وتحرص باسمين صبري على مشاركة جمهورها لحظاتها المميزة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز إطلالات الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الماضية.

يذكر أن ياسمين صبري خاضت دراما رمضان الماضي بمسلسل "الأميرة ضل حيطة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار.


