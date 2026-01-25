ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)

سلمى أبو ضيف وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما صوفيا- صور

تثير الفنانة ياسمين صبري الجدل دائمًا بسبب إطلالاتها التي تجمع بين الجرأة والأناقة.

وتحرص باسمين صبري على مشاركة جمهورها لحظاتها المميزة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز إطلالات الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الماضية.

يذكر أن ياسمين صبري خاضت دراما رمضان الماضي بمسلسل "الأميرة ضل حيطة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار.



