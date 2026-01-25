إعلان

الجيش الإسرائيلي يطلق عملية "القلب الشجاع" في غزة.. فماذا نعرف عنها؟

كتب : محمود الطوخي

08:05 م 25/01/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، السبت، إن جيش الاحتلال ينفذ منذ نهاية الأسبوع عملية واسعة النطاق للعثور على جثة الأسير راني جويلي في غزة.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن عملية البحث عن جثة جويلي تجري في مقبرة شمال غزة وتستخدم فيها كل المعلومات الاستخبارية المتوفرة، مؤكدا أن عمليات البحث ستستمر ما دام ذلك ضروريا و"عازمون على إعادة الجثمان".

وأوضحت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن عملية البحث عن جثمان الأسير جويلي في غزة ستستمر لأيام، معربا عن أمله في أن تسفر المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى إسرائيلي إلى العثور على جثمانه في منطقة البحث.

في الوقت نفسه، أكد المسؤول أنه في حال لم يتم العثور على جثمان جويلي في تلك المقبرة، فإن لدى تل أبيب "خيوط أخرى"، على الرغم من أن تقديرات حماس تتوافق مع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية.

ونوّهت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق على عملية البحث عن جويلي، اسم "القلب الشجاع".

قوات الاحتلال الاسرائيلى نيامين نتنياهو زة. لأسير راني جويلي

