أبو عبيدة: حماس حريصة على إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل

قال أبو عبيدة الناطق العسكري الجديد باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنهم تعاملوا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية وانجزوا المطلوب منهم حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الناطق باسم القسام، أن المقاومة سلمت كل ما لديها من الأحياء والجثث دون تأخير رغم عدم التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتهم ومجازرهم المرتكبة.

وأكد أبو عبيدة، أن حماس حريصة على إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل وليست معنية بالمماطلة مراعاة لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وأشار الناطق باسم كتائب القسام، إلى أن المقاومة عملت في ظروف معقدة وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين بعلم الوسطاء.

ودعا الناطق باسم القسام، الوسطاء لإلزام قوات الاحتلال بتنفيذ الاتفاق بشأن جثة الجندي ران غويلي.

وذكر الناطق باسم القسام، أنهم اطلعوا الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لديهم حول مكان تواجد جثة الأسير.

وأوضح أبو عبيدة، "أن بحث قوات الاحتلال عن جثة الأسير في أحد الأماكن بناء على معلومات التي سلموها للوسطاء الأمر الذي يؤكد صدقهم".