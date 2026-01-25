إعلان

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجيين

كتب : محمد شعبان

06:48 م 25/01/2026

انهيار عقار - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهار عقار مكون من طابقين بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر مما أسفر عن سقوط مصاب على الأقل، مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بالدويقة. مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء مدعومين باطقم إنقاذ بري تنسيقا مع الشرطة.

تبين بالفحص المبدئي انهيار عقار مكون من طابقين بشارع التوحيد، وجرى نقل مصاب إلى المستشفى وسط جهود رجال الإنقاذ للبحث عن ناجيين تحت الركام.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقار الدويقة منشأة ناصر القاهرة ركام الدفاع المدني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
بلقطات جوية من مراكز الإصلاح.. الداخلية تزف بشرى لأسر 2520 نزيلا
حوادث وقضايا

بلقطات جوية من مراكز الإصلاح.. الداخلية تزف بشرى لأسر 2520 نزيلا

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
اقتصاد

شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي