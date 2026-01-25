نزيف وكسور.. 12 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة بصحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 12 شخصًا بإصابات تنوعت بين الكسور والنزيف والكدمات، اليوم الأحد، جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالة زراعية عند الكيلو 68 على الطريق الصحراوي في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية.

انتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ لنقل المصابين.

كشفت الفحوصات الأولية عن تباين خطورة الإصابات، حيث أصيب عطا محمد عبد الهادي عاشور، 38 عامًا، مقيم أبو المطامير، بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالوجه والجسم، بينما أصيبت هبة عطا محمود عبد العال، 36 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، ولحق بأشرف أحمد محمد، 40 عامًا، سوداني الجنسية، كسر بالعمود الفقري. كما تعرض هشام محروس عوض، 23 عامًا، لكسر مضاعف بمشط القدم اليسرى.

شملت قائمة المصابين عوض وليد محمد عبد الهادي، 14 عامًا، باشتباه كسر بالقدم وجرح قطعي بالرأس، ووليد محمد عبد الهادي، 48 عامًا، بكدمات في الصدر والذراع، ومحمد وليد محمد عبد الهادي، 16 عامًا، بكدمات في الوجه. وأصيب الشقيقان حسن رمضان محمد جاب الله، 30 عامًا، بكدمة شديدة بالجنب، وعبدالنبي رمضان محمد جاب الله، 38 عامًا، بسحجات وكدمات.

وتعرض للإصابة أيضًا عمرو حمودة ذكي، 19 عامًا، من سوهاج، ومحمد علي إبراهيم عبد الجواد، 15 عامًا، وبهاء محمد بدر محمد علي، 36 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة.

نُقل جميع المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.