ظهرت الفنانة نيكول سابا بلوك ملفت، داخل طائرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نيكول سابا في إطلالتها بـجاكيت شتوي مميز بنقشة جلد النمر، نسقت الجاكيت، الذي يظهر بياقة من الفرو باللون البني الفاتح والأسود، مع توب بلون كريمي وبنطلون جينز أزرق.

ونسقت معه حقيبة يد وحذاء بكعب عالٍ باللون الفوشيا اللامع، وأكملت إطلالتها بمعطف من الفرو البني الفاتح.

واعتمدت نيكول سابا مكياجًا هادئًا ودافئًا يبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل مستقيم تضيف لمسة من الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.

وفقاً "Vogue"، نقشة جلد النمر من النقوش الجريئة التي تعكس الفخامة والثقة، وغالباً ما ترتبط بالثراء والقوة.

يرجع هذا الاعتقاد إلى رمزية النمر كحيوان قوي وجذاب، مما دفع البعض لارتداء هذه النقشة، وتمنح مرتديها، حالة من التمرد والاحترام في بعض الأحيان.