إعلان

بإطلالة غير تقليدية.. نوال الزغبي تختار لوك جريء

كتب : نرمين ضيف الله

05:55 م 25/01/2026 تعديل في 05:56 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أناقة ممزوجة بالجرأة.. هكذا تألقت نوال الزغبي في إطلالتها
  • عرض 4 صورة
    بلمسة جريئة ولافتة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    لوك جريء يواكب الموضة.. نوال الزغبي تثير الإعجاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في إطلالتها الأخيرة بفستان سهرة أنيق وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت فستان سهرة أسود أنيق، يتميز بقصته الجريئة التي تجمع بين الدانتيل والجلد أو التل الشفاف، مع جزء علوي مزين بالدانتيل وخصر محدد، مما يبرز رشاقتها.

واعتمدت مكياجا نيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وفقاً "Quora"، يحمل اللون الأسود دلالات قوية ومتناقضة، فهو رمزاً للأناقة الخالدة، القوة، الهيبة، والسلطة.

كما يرمز إلى الغموض، الرقي، والاحترافية، مما يمنح من ترتديه انطباعاً بالثقة والسيطرة..

نوال الزغبي موضة لوك جريء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
اقتصاد

شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجيين
حوادث وقضايا

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجيين

مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟
شئون عربية و دولية

مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي