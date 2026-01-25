تألقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في إطلالتها الأخيرة بفستان سهرة أنيق وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت فستان سهرة أسود أنيق، يتميز بقصته الجريئة التي تجمع بين الدانتيل والجلد أو التل الشفاف، مع جزء علوي مزين بالدانتيل وخصر محدد، مما يبرز رشاقتها.

واعتمدت مكياجا نيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وفقاً "Quora"، يحمل اللون الأسود دلالات قوية ومتناقضة، فهو رمزاً للأناقة الخالدة، القوة، الهيبة، والسلطة.

كما يرمز إلى الغموض، الرقي، والاحترافية، مما يمنح من ترتديه انطباعاً بالثقة والسيطرة..