تألقت الفنانة إيناس عز الدين بلوك جذاب، خلال صور جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

وارتدت إيناس معطف فرو أنيق باللون البيج أو البني الفاتح، ونسقت مع المعطف،فستان مزين بترتر لامع أسود، مما أبرز أناقتها وجمالها.

واعتمدت إيناس مكياجًا برونزيًا دافئًا يبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل مستقيم تضيف لمسة من الفخامة والرقي.

وفق "Vogue" فإن الفرو من أرقى وأفخم أنواع الأقمشة، ويرمز إلى الأناقة، والثراء، والدفء.

وغالباً ما يرتبط بالمناسبات الاجتماعية الراقية والموسم البارد، واللون البيج، هو لون محايد يقع بين الأبيض والبني، يبعث على الهدوء والسكينة، ويرتبط بالبساطة، الحياد، والاستقرار.