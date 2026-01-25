إعلان

بلوك جذاب.. كيف نسقت إيناس عز الدين إطلالتها

كتب : نرمين ضيف الله

06:49 م 25/01/2026 تعديل في 06:49 م

إيناس عز الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة إيناس عز الدين بلوك جذاب، خلال صور جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

وارتدت إيناس معطف فرو أنيق باللون البيج أو البني الفاتح، ونسقت مع المعطف،فستان مزين بترتر لامع أسود، مما أبرز أناقتها وجمالها.

واعتمدت إيناس مكياجًا برونزيًا دافئًا يبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل مستقيم تضيف لمسة من الفخامة والرقي.

وفق "Vogue" فإن الفرو من أرقى وأفخم أنواع الأقمشة، ويرمز إلى الأناقة، والثراء، والدفء.

وغالباً ما يرتبط بالمناسبات الاجتماعية الراقية والموسم البارد، واللون البيج، هو لون محايد يقع بين الأبيض والبني، يبعث على الهدوء والسكينة، ويرتبط بالبساطة، الحياد، والاستقرار.

#🤎 #السعوديه_الرياض_حايل_جده_القصيم_بريده_الدمام_تبوك_ابها_الجنوب_الشرقيه_الوسطى_القريات_عرعر_ا

إيناس عز الدين لوك جذاب موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
شئون عربية و دولية

انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
بلقطات جوية من مراكز الإصلاح.. الداخلية تزف بشرى لأسر 2520 نزيلا
حوادث وقضايا

بلقطات جوية من مراكز الإصلاح.. الداخلية تزف بشرى لأسر 2520 نزيلا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي