"جاذبية اللون البنفسجي ".. جومانا مراد بلوك جريء

كتب : نرمين ضيف الله

04:53 م 22/01/2026 تعديل في 04:56 م
    لمسة بنفسجية جريئة تُشعل الإطلالة.. جومانا مراد تفرض حضورها
    باللون البنفسجي الجريء.. جومانا مراد بإطلالة مفعمة بالأنوثة والقوة
    اختيار غير تقليدي.. البنفسجي يبرز جرأة جومانا مراد

أطلت الفنانة جومانا مراد، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت جومانا مراد في إطلالتها الأخيرة بـمعطف فرو طويل وكبير الحجم يجمع بين اللونين الأزرق والبني، ونسقت تحته طقمًا ضيقًا من قطعتين بنفس اللون البنفسجي اللامع.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة على كتفيها، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق.

وأكملت إطلالتها بحذاء أسود ذي كعب عالٍ، مما أضاف لمسة غير تقليدية وملفتة.

وفقا لموقع "verywellmind"، يمنح معطف الفرو الطويل مرتديته شعورًا بالثقة والحضور القوي، وغالبًا ما يرتبط بأسلوب نجمات هوليوود الكلاسيكي والسحر العصري.

البنفسجي جرأة جومانا مراد موضة

