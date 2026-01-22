باللون البنفسجي الجريء.. جومانا مراد بإطلالة مفعمة بالأنوثة والقوة

أطلت الفنانة جومانا مراد، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت جومانا مراد في إطلالتها الأخيرة بـمعطف فرو طويل وكبير الحجم يجمع بين اللونين الأزرق والبني، ونسقت تحته طقمًا ضيقًا من قطعتين بنفس اللون البنفسجي اللامع.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة على كتفيها، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق.

وأكملت إطلالتها بحذاء أسود ذي كعب عالٍ، مما أضاف لمسة غير تقليدية وملفتة.

وفقا لموقع "verywellmind"، يمنح معطف الفرو الطويل مرتديته شعورًا بالثقة والحضور القوي، وغالبًا ما يرتبط بأسلوب نجمات هوليوود الكلاسيكي والسحر العصري.