ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.01 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.34 جنيه للشراء، و14.38 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.45 جنيه للشراء، بزيادة 1.66 جنيه، و140.15 جنيه للبيع، بزيادة 1.67 جنيه.



سعر الريال القطري: 13.38 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و14.48 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.



سعر الدينار الأردني: 73.83 جنيه للشراء، بزيادة 88 قرشًا، و74.63 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا.



سعر الدينار الكويتي: 169.74 جنيه للشراء، بزيادة 2.13 جنيه، و172.51 جنيه للبيع، بزيادة 1.98 جنيه.