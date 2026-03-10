ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك مصر: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.