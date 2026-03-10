إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:38 ص 10/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك مصر: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.


بنك التعمير والإسكان: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم الدولار في مصر البنك الأهلي بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم
جنة الصائم

هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم
مجلس الوزراء: حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية للحفاظ على اقتصاد مصر ومصالح
أخبار مصر

مجلس الوزراء: حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية للحفاظ على اقتصاد مصر ومصالح
السعودية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة
شئون عربية و دولية

السعودية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟