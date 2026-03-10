معدل التضخم السنوي في المدن يتسارع خلال فبراير إلى 13.4%

قفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 275.2 نقطة لشهر فبراير 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (2.7%) عن شهر يناير 2026.

وأرجعت الأحصاء هذا الارتفاع، إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 9.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الخضروات بنسبة 3.8%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المدن خلال فبراير إلى 2.8% من 1.2% في يناير.