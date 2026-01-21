إعلان

رانيا منصور بإطلالة شتوية مميزة.. كيف نسقتها?

كتب : أسماء مرسي

04:30 م 21/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا منصور بإطلالة شتوية مميزة
  • عرض 6 صورة
    أطلت رانيا مرتدية بالطو طويل أنيق يجمع بين اللونين البيج والبني
  • عرض 6 صورة
    نسقت رانيا مع البالطو توب بني وبنطلون جينز داكن
  • عرض 6 صورة
    اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود
  • عرض 6 صورة
    رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالتها

ظهرت الفنانة رانيا منصور بإطلالة شتوية مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت رانيا مرتدية بالطو طويل أنيق يجمع بين اللونين البيج والبني، بصيحة الفرو التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها.

نسقت رانيا مع البالطو توب بني وبنطلون جينز داكن، ما منحها مزيجا بين الأناقة والجاذبية.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل وقفازات يد باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من نظارة شمسية باللون الأسود.

وفقا لموقع "pologeorgis"، ارتداء بالطو بصيحة الفرو يمنح إطلالتك لمسة من الفخامة والأناقة، إضافة إلى ذلك، إن الفرو يوفر الدفء في الأيام الباردة، كما يمكن تنسيقه مع ملابس مختلفة.

رانيا منصور إطلالة رانيا منصور إطلالات النجمات

