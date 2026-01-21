ظهرت الفنانة رانيا منصور بإطلالة شتوية مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت رانيا مرتدية بالطو طويل أنيق يجمع بين اللونين البيج والبني، بصيحة الفرو التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها.

نسقت رانيا مع البالطو توب بني وبنطلون جينز داكن، ما منحها مزيجا بين الأناقة والجاذبية.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل وقفازات يد باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من نظارة شمسية باللون الأسود.

وفقا لموقع "pologeorgis"، ارتداء بالطو بصيحة الفرو يمنح إطلالتك لمسة من الفخامة والأناقة، إضافة إلى ذلك، إن الفرو يوفر الدفء في الأيام الباردة، كما يمكن تنسيقه مع ملابس مختلفة.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards