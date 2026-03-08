أقامت "داليا.س"، 28 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج لم يستمر سوى عام واحد، مبررة طلبها بتعرضها لضغوط نفسية وخلافات مستمرة بسبب رفض زوجها السماح لها برعاية والدتها المسنة.

وقالت الزوجة في تفاصيل دعواها إنها تزوجت من "أحمد.ك"، 33 عامًا، زواجًا تقليديًا بعد فترة خطوبة قصيرة، مشيرة إلى أن الأمور في بداية الزواج كانت مستقرة إلى حد كبير، وكانت تأمل في بناء حياة أسرية هادئة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.

وأوضحت "داليا" أن والدتها تعيش بمفردها وتعاني من ظروف صحية صعبة نتيجة تقدمها في العمر، مؤكدة أنها كانت تحرص على زيارتها بشكل منتظم لمساعدتها في شؤون حياتها اليومية، خاصة أنها لا تمتلك من يرعاها سواها.

وأضافت الزوجة أن زوجها كان على علم بظروف والدتها قبل الزواج، ولم يعترض في البداية على زياراتها المتكررة لها والاهتمام بها، إلا أن موقفه تغيّر بعد الزواج بفترة قصيرة، حيث بدأ يرفض ذهابها إلى منزل والدتها باستمرار، مطالبًا إياها بالتركيز على بيت الزوجية فقط.

وأكدت "داليا" أنها حاولت أكثر من مرة إقناع زوجها بأن رعاية والدتها واجب إنساني وأخلاقي، خاصة في ظل حالتها الصحية، إلا أنه كان يتمسك برفضه ويعتبر أن ذلك يؤثر على حياتهما الزوجية، ما أدى إلى نشوب خلافات متكررة بينهما.

وتابعت الزوجة في دعواها أن الخلافات تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما بدأ زوجها يفرض قيودًا على زيارتها لوالدتها، بل طالبها بتقليل تلك الزيارات إلى الحد الأدنى، وهو ما اعتبرته أمرًا قاسيًا لا يمكنها قبوله.

وقالت "داليا": "أمي ست كبيرة ومريضة ومحتاجة حد جنبها، وأنا بنتها الوحيدة، لكنه بيمنعني من خدمتها وبيقول إن الأولوية للبيت فقط، وأنا مقدرتش أوافق على ده".

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين، مثل تنظيم وقت الزيارات أو تقليل مدتها، إلا أن زوجها ظل متمسكًا برفضه، ما أدى إلى تفاقم الخلافات بينهما.

وأكدت "داليا" أنها شعرت مع مرور الوقت بضغط نفسي كبير نتيجة تلك الخلافات، خاصة أنها وجدت نفسها مضطرة للاختيار بين حياتها الزوجية وبين القيام بواجبها تجاه والدتها المسنة.

واختتمت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة مؤكدة أنها لم تجد حلًا سوى طلب الخلع بعد فشل جميع محاولات التفاهم بينها وبين زوجها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني حتى تتمكن من رعاية والدتها دون قيود، بعدما أصبحت الحياة بينهما غير مستقرة.

وحملت الدعوى رقم 375 لسنة 2025، وما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.