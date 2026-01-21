تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة شتوية كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي مرتدية جاكيت قصير مزيج من اللونين الأبيض والرصاصي، ونسقت أسفله توب أسود وبنطلون جينز باللون الداكن.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون البني، وحقيبة يد باللون الأحمر الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وساعة يد، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

يضيف الحذاء الطويل لمسة من الأناقة لأي إطلالة، ويتميز بقدرته على التنسيق مع مختلف أنواع الملابس، من الفساتين إلى الجينز.

كما يبرز الحذاء الطويل القوام بشكل جذاب، ما يمنح مظهرا أكثر رشاقة وانسيابية، وفقا لموقع "instyle".

