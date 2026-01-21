إعلان

"لوك شتوي أنيق".. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 21/01/2026

الفنانة مي عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة شتوية كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي مرتدية جاكيت قصير مزيج من اللونين الأبيض والرصاصي، ونسقت أسفله توب أسود وبنطلون جينز باللون الداكن.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون البني، وحقيبة يد باللون الأحمر الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وساعة يد، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

يضيف الحذاء الطويل لمسة من الأناقة لأي إطلالة، ويتميز بقدرته على التنسيق مع مختلف أنواع الملابس، من الفساتين إلى الجينز.

كما يبرز الحذاء الطويل القوام بشكل جذاب، ما يمنح مظهرا أكثر رشاقة وانسيابية، وفقا لموقع "instyle".

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards

مي عمر إطلالة مي عمر إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
مدارس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
أخبار مصر

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟
زيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.. الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه للمرة
اقتصاد

زيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.. الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه للمرة
وكيل بابلو الصباغ يكشف كواليس المفاوضات مع الأهلي
رياضة محلية

وكيل بابلو الصباغ يكشف كواليس المفاوضات مع الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي