أجرى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، جولة مفاجئة داخل مستشفى قويسنا المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، في إطار الاهتمام بقطاع الصحة باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن منظومة العمل بالمحافظة.

وخلال الجولة، قرر المحافظ إحالة 224 من العاملين بالمستشفى للتحقيق، من إجمالي قوة عمل تبلغ 1468 موظفًا، وذلك بسبب الغياب دون إذن، وترك العمل، والتأخير، والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية.

تفقد عدد من الأقسام الطبية

وخلال الجولة التفقدية، زار المحافظ عددًا من الأقسام الطبية بالمستشفى، من بينها قسم الاستقبال، والأشعة الديجيتال، ووحدة العناية المركزة.

واستفسر المحافظ عن آلية العمل داخل تلك الأقسام، وحجم المترددين عليها يوميًا، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل مناسب للمرضى.

كما التقى المحافظ بعدد من المرضى داخل المستشفى، وأجرى حوارًا مباشرًا معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

توجيهات بمراجعة عقود شركات الأمن والنظافة

وخلال جولته، أبدى محافظ المنوفية استياءه من مستوى أداء شركات الأمن والنظافة بالمستشفى، موجهًا بمراجعة العقود المبرمة مع تلك الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقصير، مع إحالة المقصرين للتحقيق.

فحص مخزن العهدة المستديمة

كما لاحظ المحافظ غلق أحد مخازن العهدة المستديمة داخل المستشفى، ووجه بفتحه على الفور للتأكد من سلامة محتوياته وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه تقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة.

استمرار الجولات المفاجئة

وأكد المحافظ أن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشدد على استمرار الجولات والزيارات الميدانية المفاجئة لمختلف القطاعات الخدمية لمتابعة مستوى الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير داخل منظومة العمل بالجهاز التنفيذي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه.