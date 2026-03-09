إعلان

وزيرة الثقافة تتواصل مع هاني شاكر للاطمئنان على صحته

كتب : محمد لطفي

05:31 م 09/03/2026

المطرب هاني شاكر

تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مع الفنان الكبير هاني شاكر للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة في القولون.

وطمأنت الوزيرة الجمهور على صحة الفنان هاني شاكر، مؤكدة التواصل المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة للفنان الكبير.

وتمنت وزيرة الثقافة الشفاء العاجل، داعية الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، ليعود سريعًا إلى جمهوره ومحبيه، ويواصل عطائه الفني الذي أسعد أجيالًا طويلة من محبيه في مصر والوطن العربي.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، أن الفنان هاني شاكر قيمة فنية كبيرة تمثل جزءًا من تاريخ الغناء المصري الأصيل، وأن حضوره وإبداعه أثرى المشهد الفني المصري وألهم أجيالًا من الفنانين والموسيقيين.

هاني شاكر جيهان زكي وزارة الثقافة

