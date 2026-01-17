بالأسود.. ماجد المصري وزوجته يتألقان علي "ريد كاربت" حفل Joy Awards

فستان بقصة الكب.. ياسمينا العبد تتألق بالأسود في حفل Joy Awards

بالأحمر الناري.. آية سماحة بلوك جريء في حفل Joy Awards

إطلالة أنيقة.. إلهام شاهين بفستان جذاب في حفل Joy Awards

فستان حورية البحر.. إطلالة ساحرة لـ مي عمر في حفل Joy Awards

بفستان كب.. هنا الزاهد تتألق بإطلالتها في حفل Joy Awards

إعادة الألبوم

تابعنا على



تألق الفنان ماجد المصري وزوجته بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، خلال حضورهما فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض.

ظهرت زوجته رانيا بإطلالة لامعة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبقصة ضيقة على الجسم أبرزت قوامها.

كما جاء الفستان مزودا بـ"إكستنشن" ينسدل إلى الخلف من خامة المخمل بنفس لون الفستان.

ونسقت مع الفستان قفازات يد من خامة المخمل باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود اللامع.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

بينما أطل الفنان ماجد المصري مرتديا بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق وحذاء باللون الأسود.

وأكمل اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من نظارة شمسية، وساعة يد.