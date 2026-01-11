خطة "الزراعة" المتكاملة لاحتواء أزمة الكلاب الضالة -تفاصيل

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة على مستوى الجمهورية، تقوم على إنشاء مراكز إيواء متخصصة وتكثيف جهود التطعيم والتعقيم؛ بما يضمن السيطرة على الظاهرة بأسلوب منظم وإنساني يحقق التوازن البيئي ويحافظ على السلامة العامة.

وأوضح الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالوزارة، أن الخطة تستهدف إنشاء 12 مركز إيواء للكلاب الضالة موزعة على 12 محافظة؛ لتكون نواة لمنظومة مستدامة للتعامل مع الحيوانات الضالة وفقًا للمعايير الدولية والعالمية المعتمدة للرفق بالحيوان.

ونوَّه عوض بأن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى في 4 محافظات ذات كثافة سكانية مرتفعة؛ وهي: (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية)، على أن تمتد الخطة لاحقًا إلى باقي المحافظات المستهدفة، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة تهدف إلى تجهيز مواقع قادرة على استقبال الكلاب وتأهيلها صحيًّا وبيئيًّا؛ تمهيدًا لتعميم التجربة على نطاق أوسع.

وأضاف مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان أنه تم الانتهاء من تجهيز 54 مقطورة متنقلة خلال فترة وجيزة؛ لتعمل كعيادات تعقيم ميدانية، موضحًا أن هذه المقطورات تتميز بمساحات مناسبة تسمح بإجراء العمليات البيطرية اللازمة، إذ يتم تثبيتها داخل نطاق جغرافي محدد حتى الانتهاء من تعقيم جميع الكلاب الموجودة به، ثم الانتقال إلى منطقة أخرى، بما يضمن تغطية شاملة ومنهجية للأحياء السكنية.

وتابع الحسيني عوض: جرى توفير 30 سيارة مجهزة بأقفاص خاصة لنقل الكلاب الضالة، على أن تعمل بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان، إلى جانب استمرار التعاون مع الجهات المعنية، لتدعيم المنظومة بعدد أكبر من العيادات المتنقلة الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي يأتي بتعاون وزارة الزراعة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية مثل: التنمية المحلية والبيئة والداخلية ووزارتي الإسكان والدفاع، بالإضافة إلى جمعيات الرفق بالحيوان.

وشدد عوض على أن وزارة الزراعة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمعهد القومي للقاحات البيولوجية؛ بهدف زيادة عدد الجرعات المنتجة سنويًّا بشكل تدريجي، مستهدفين بهذا التوسع الوصول إلى ملايين الجرعات سنويًّا، بما يلبي احتياجات حملات التطعيم القومية ويعزز الاعتماد على التصنيع المحلي دون اللجوء إلى اللقاحات المستوردة التي تثقل كاهل الدولة المصرية بالأعباء.

وأكد المسؤول بوزارة الزراعة أن زيادة الإنتاج المحلي من اللقاحات تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية حملات التحصين بكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يُسهم في معالجة جذور أزمة الكلاب الضالة بشكل علمي ومستدام، ويعزز مفهوم التوازن البيئي والرفق بالحيوان في آن واحد.

