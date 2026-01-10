"فستان مخملي وبدلة أنيقة"… درة تتألق بإطلالتها رفقة زوجها

فستان أحمر من المخمل.. معلومات وصور عن إطلالة إليسا

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة درة الأنظار بإطلالتها رفقة زوجها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت درة فستانا طويلا باللون البنفسجي مصنوعا من خامة المخمل، تميز بقصة الكب وتصميم "الكورساج" من الأعلى، مع قصة انسيابية وواسعة من الأسفل أبرزت قوامها ومنحتها إطلالة أنثوية أنيقة.

الفستان من توقيع دار أزياء المصمم الأردني ليث معلوف.

واختارت وضع مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الجاذبية والجرأة.

واختارت درة تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بواسطة صالون الصغير للتجميل.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم، وقلادة، وأسورة.

بينما ارتدى زوجها بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص ورابطة وحذاء عنق بنفس اللون.