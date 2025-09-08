آيتن عامر بإطلالة أنيقة.. لماذا اختارت اللون البني؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة آيتن عامر بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، اللون البني يعد خيارا مثاليا وأنيقا في العديد من المناسبات، حيث إنه من الألوان التي تتناسب مع جميع ألوان البشرة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات متنوعة.

ارتدت آيتن بلوزة باللون البني ومزينة بنقوشات باللون البيج بأكمام واسعة، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت آيتن أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.