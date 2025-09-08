الأسود يليق بها.. غادة عادل بإطلالة جذابة

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة غادة عادل بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضفى اللون الأسود على الإطلالة مظهر جذاب وأنيق، كما إنه يمنح المرأة شعورا بالثقة بالنفس والجرأة.

ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وفقا لـ "فوج".

وارتدت غادة بلوزة "كت" باللون الأسود ونسقت معها بنطلون باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة مكياجا هادئا يظهر ملامح وجهها دون مبالغة.

واختارت غادة أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.