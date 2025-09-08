20 صورة لنجمات ظهرت بـ "الهوت شورت" في صيف 2025

كتبت- شيماء مرسي

ارتدت العديد من نجمات الفن في صيف 2025 اعتمدت صيحة الـ "هوت شورت" على الشواطئ.

وفي هذا السياق، يرصد "مصراوي" أبرز النجمات التي ظهرت بـ "الهوت شورت" في صيف 2025.

نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش بقميص مزين بنقوشات وهوت شورت قصير بنفس النقشة باللون الموف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، واختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض من دار Louis Vuitton.

كارول سماحة

ظهرت المطربة كارول سماحة بـ هوت شورت باللون الأبيض مزينا بأزرار لامعة، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع طبيعة بشرتها.

جومانا مراد

ظهرت الفنانة جومانا مراد بـ توب وهوت شورت قصير باللونين الأبيض والأسود ونسقت معه جاكيت جينز، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر.

أنغام

ارتدت انغام توب "كت" باللون الأسود ونسقت معه هوت شورت باللون الأزرق الداكن، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي بـ بلوزة باللون الأبيض ونسقت معها هوت شورت جينز، ونسقت معه حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

لماذا اختارت النجمات صيحة الـ "هوت شورت"؟

كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي" إن صيحة الهوت تمنح المرأة أناقة وجاذبية، مما يجعله خيارا مثاليا للعديد من المناسبات.

وأضافت زينب: "ارتداء المرأة الهوت شورت في فصل الصيف مناسب جدا على الشاطئ ويمنح المرأة انتعاش وحيوية.

وتابعت الشوربجي: "تختلف تصميمات الهوت شورت وتأتي على شكل جينز أو جلد أو كتان".

وأشارت: "صيحة الهوت شورت مناسبة للعديد من الإطلالات سواء الكاجوال أو الحفلات والسهرات".