بفستان مفتوح.. بسمة بوسيل بإطلالة جريئة

05:35 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    بفستان مفتوح.. بسمة بوسيل بإطلالة جريئة
كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، اللون الأسود يضفى على الإطلالة جاذبية وأناقة، مما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات المتنوعة.

كما يمكن تنسيقه بسهولة ويتناسب مع مختلف درجات البشرة.

وظهرت بسمة بفستان جريء باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت بسمة تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى بشكل يتناسب مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.

