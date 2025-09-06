ملك أحمد زاهر بفستان ساحر.. ما سر ارتدائها لهذا اللون؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة جذابة ومُبهرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ملك فستانا طويلا باللون "المينت جرين" بقصة ضيقة عند منطقة الخصر، وينسدل بشكل واسع من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة خواتم، وأسورة، قلادة.

اللون "المينت جرين" من الألوان التي تضفي على الإطلالة شعورا بالهدوء والأناقة، كما يمنح الفستان بهذا اللون طابعا ناعما، ما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات المتنوعة.

كما يمكن تنسيقه بسهولة ويتناسب مع مختلف درجات البشرة، وفقا لموقع "Style Rave".