8 صور لـ هاجر السراج وزوجها بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هاجر السراج الأنظار بإطلالتها الملكية في حفل زفافها، حيث تألقت بفستان طويل يتميز بقصة الكب، وبتصميم منفوش من الأسفل أضفى على إطلالتها لمسة من الرقى.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون، ورابطة عنق باللون الأسود.

وفقا لموقع "vogueballroom"، قصة الكاب تضيف لمسة من الجاذبية والأناقة للإطلالة، كما أنها تساعد على إخفاء عيوب الجسم، وتجعل مرتديه يبدو بمظهر متناسقا.

كما أنه خيارا رائعا لحفلات الزفاف في فصل الصيف، ويضيف لمسة ناعمة وأنثوية للإطلالة.