3 عارضات أزياء يتصدرن قائمة الأجمل في العالم.. ما سر جمالهن؟

كشفت دراسة استندت إلى معايير النسبة الذهبية للجمال، إلى جانب أبرز المنصات المعنية بالموضة، عن أجمل 3 عارضات أزياء في العالم، حيث جمعن بين الجاذبية والتناسق المذهل في ملامح الوجه، وفقا لشبكة "ccn" الأمريكية.

كيت موس (Kate Moss)

جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 94.14٪، بفضل تفاصيل وجهها المثالية مثل تناسق الفك والذقن، ما جعلها تتربع على عرش الجمال العالمي.

سيندي كراوفورد (Cindy Crawford)

احتلت المركز الثاني بنسبة 93.86٪، لتقترب كثيرًا من الكمال. وتميّزت بدرجات عالية في تناسق الذقن وموضع العينين والجبهة، إضافة إلى علامتها الشهيرة فوق الشفاه التي منحتها لمسة فريدة.

جيزيل بوندشين (Gisele Bündchen)

جاءت ثالثة بنسبة 93.11٪، بفضل الانسجام الملفت بين موضع الأنف والشفاه والعينين، ما رسّخ صورتها كرمز للأناقة الطبيعية.

ورغم أن العارضة ناعومي كامبل لم تكن ضمن المراتب الثلاث الأولى، فإن حضورها في الصور يعكس مكانتها الأيقونية وتأثيرها الأسطوري في عالم الموضة

