هنادي مهنا بفستان قصير جذاب.. سر اللوك

كتبت- شيماء مرسي

08:11 م 30/09/2025
ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت هنادي فستان قصير "كت" باللونين الأسود والبيج، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد وحذاء باللون الأسود، من تصميم "sandroparis".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست شهد خالد.

واختارت هنادي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر هيثم دهب.

هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا

فيديو قد يعجبك:



