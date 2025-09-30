إعلان

خطفت الأنظار.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

10:51 ص 30/09/2025
أطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ فوج"، قد يمنح اللون الأسود مرتديه جاذبية ورقي وأناقة بدون مبالغة، كما أنه يمكن وضع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، كما فعلت الفنانة ياسمين صبري.

وارتدت ياسمين فستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" ومكشوف عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت ياسمين أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم وأسورة.

ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري فستان ياسمين صبري

