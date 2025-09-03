بصيحة الظهر المكشوف.. بسمة بوسيل بفستان جريء وصادم في مهرجان فينسيا

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة بسمة بوسيل على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان فينسيا في نسخته الـ82 في مدينة البندقية، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جريئة ومُلفتة.

ارتدت بسمة فستانا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود بصيحة الكب والظهر المكشوف، الجزء العلوي عبارة عن كورسيه أبيض، ومزين بتطريزات سوداء تشبه الدانتيل.

أما الجزء السفلي مزينا بنفس التطريزات السوداء مع لمسات ريش ناعمة.

أكملت إطلالتها بقفازات سوداء طويلة تضفي لمسة من الأناقة الكلاسيكية.

كما اختارت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.

واعتمدت بسمة تسريحة الشعر المرفوع، لتتناسب مع إطلالتها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من عدة خواتم، وحلق.

وفقا لموقع "theavenuemag"، تضفي القفازات لمسة من الفخامة والرقي على المظهر العام، كما أنها تُسهم في خلق توازن بصري، خاصة مع الفساتين بصيحة الكب والظهر المكشوف، كما فعلت الفنانة بسمة بوسيل.