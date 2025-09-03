إعلان

صادمة.. أغرب إطلالات ملكات الجمال في الماضي

02:30 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ملكة جمال القنبلة الذرية
  • عرض 6 صورة
    ملكة سمك السلور الوطنية
  • عرض 6 صورة
    ملكة فرانكفورت
  • عرض 6 صورة
    ملكة النقانق
  • عرض 6 صورة
    ملكة الدونات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

لم تقتصر مسابقات الجمال على الشكل التقليدي، بل أقيمت مسابقات جمال غريبة وغير مألوفة، نستعرض أبزرها في هذا التقرير، وفق ما كشف موقع "rarehistoricalphotos”.

ملكة الدونات، 1951

أقامت مدينة شيكاغو في عام 1951 مسابقة غريبة من نوعها، وهي "ملكة جمال الدونات".

حيث يتنافس فيها مجموعة من النساء على لقب ملكة جمال الدونات لعام 1951، حيث يرتدين ملابس مصممة خصيصا من الدونات.

وتُمنح الفائزة تاج مصنوع من علب الدونات.

ملكة فرانكفورت، 1952

أقيمت في مدينة فرانكفورت بولاية إلينوي عام 1952، وتعتبر من الأحداث الغريبة، حيث ارتدت المتسابقات ملابس مصنوعة من البطاطس.

وبالإضافة إلى ذلك، الفائزة كانت تحصل على تاج مصنوع من البطاطس.

ملكة التوت الأزرق، 1955

أقيمت في عام 1955 وارتدت المتسابقات حينها فساتين مصنوعة بالكامل من التوت الأزرق.

ملكة النقانق، 1955

اختيرت النجمة الأمريكية جين كورتني من قبل شركة زيون لـ اللحوم لتكون ملكة أسبوع النقانق الوطني.

وارتدت جين في هذا الحدث بـ توب وتنورة ووشاح مصنوعين بالكامل من النقانق

ملكة سمك السلور الوطنية، 1954

توجت جايل هوبر من تينيسي بلقب ملكة سمك السلور الوطنية لعام 1954 في فندق نيو يوركر.

وظهرت جايل في الصورة وهي تحمل سمكة سلور ضخمة يبلغ وزنها أكثر من 25 كيلو جرام.

ملكة جمال القنبلة الذرية، 1957

فازت الراقصة الاستعراضية آنا لي ماهوني بلقب ملكة جمال القنبلة الذرية لعام 1957.

وظهرت آنا بملابس سباحة بقصة الكب على شكل عش الغراب باللون الأبيض.

إطلالات ملكات الجمال ملكة الدونات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة