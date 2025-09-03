صادمة.. أغرب إطلالات ملكات الجمال في الماضي

كتبت- شيماء مرسي

لم تقتصر مسابقات الجمال على الشكل التقليدي، بل أقيمت مسابقات جمال غريبة وغير مألوفة، نستعرض أبزرها في هذا التقرير، وفق ما كشف موقع "rarehistoricalphotos”.

ملكة الدونات، 1951

أقامت مدينة شيكاغو في عام 1951 مسابقة غريبة من نوعها، وهي "ملكة جمال الدونات".

حيث يتنافس فيها مجموعة من النساء على لقب ملكة جمال الدونات لعام 1951، حيث يرتدين ملابس مصممة خصيصا من الدونات.

وتُمنح الفائزة تاج مصنوع من علب الدونات.

ملكة فرانكفورت، 1952

أقيمت في مدينة فرانكفورت بولاية إلينوي عام 1952، وتعتبر من الأحداث الغريبة، حيث ارتدت المتسابقات ملابس مصنوعة من البطاطس.

وبالإضافة إلى ذلك، الفائزة كانت تحصل على تاج مصنوع من البطاطس.

ملكة التوت الأزرق، 1955

أقيمت في عام 1955 وارتدت المتسابقات حينها فساتين مصنوعة بالكامل من التوت الأزرق.

ملكة النقانق، 1955

اختيرت النجمة الأمريكية جين كورتني من قبل شركة زيون لـ اللحوم لتكون ملكة أسبوع النقانق الوطني.

وارتدت جين في هذا الحدث بـ توب وتنورة ووشاح مصنوعين بالكامل من النقانق

ملكة سمك السلور الوطنية، 1954

توجت جايل هوبر من تينيسي بلقب ملكة سمك السلور الوطنية لعام 1954 في فندق نيو يوركر.

وظهرت جايل في الصورة وهي تحمل سمكة سلور ضخمة يبلغ وزنها أكثر من 25 كيلو جرام.

ملكة جمال القنبلة الذرية، 1957

فازت الراقصة الاستعراضية آنا لي ماهوني بلقب ملكة جمال القنبلة الذرية لعام 1957.

وظهرت آنا بملابس سباحة بقصة الكب على شكل عش الغراب باللون الأبيض.