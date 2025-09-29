15 صورة لـ أجرأ إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بميلانو

اخترن بعض النجمات والمشاهير خلال مشاركتهن في أسبوع الموضة بميلانو الظهور بتصميمات أكثر جراءة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بميلانو، وفقا لموقعي "yahoo" و"marieclaire" ومجلة "فوج".

آيس سبايس

ظهرت المغنية الأمريكية آيس سبايس بجمبسوت جريء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إيما تشامبرلين

ارتدت اليوتيوبر الأمريكية إيما تشامبرلين بـ توب باللون الأزرق ونسقت معه جيب باللون الأبيض وحقيبة وحذاء باللون البني.

أوليفيا باليرمو

أطلت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية أوليفيا باليرمو بالطو باللون البني وجيب بنفس اللون ونسقت أسفله توب بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مود أباتاو

تألقت مود أباتاو بإطلالة تشبه ملابس النوم، حيث ارتدت فستان قصير "كت" باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

شايلين وودلي

ارتدت الممثلة الأمريكية شايلين وودلي فستان قصير باللون الأسود "كت" شفاف عند منطقة البطن، ونسقت معه حذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون البني.

