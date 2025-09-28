بالرغم من حرص نجمات الفن على الظهور بإطلالات مميزة وجذابة خلال حضورهن السهرة الخاصة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش فعاليات الدورة الـ46.

إلا أن الفنانة سينتيا خليفة استطاعت أن تخطف الأنظار بإطلالتها الغريبة والجريئة أيضا على السجادة الحمراء.

حيث أطلت سينتيا بـ بدلة جريئة مكونة من جاكيت صغير وجيب وربطة عنق باللون الأسود وقميص باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت سينتيا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وعلقت على إطلالتها مصممة الأزياء زينب الشوربجي بأنها جريئة ولافتة للأنظار، وبالرغم من إنها تتماشى مع بعض اتجاهات الموضة العالمية، إلا أنها لا تعد مناسبة لطبيعة مهرجان سينمائي رسمي.

وأشارت: "اعتمادها على صيحة البطن المكشوف، جعل الإطلالة تناسب أجواء الحفلات الليلية أو الملاهي، وليس لحدث فني بمستوى مهرجان القاهرة السينمائي".

وفي هذا الصدد، يستعرض مصراوي أبرزها إطلالتها الجريئة في هذا التقرير، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان باللون الذهبي

أطلت سينتيا بفستان قصير باللون الذهبي "كت"، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البني وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

فستان باللون الأبيض

ظهرت سينتيا في إطلالة أخرى، بفستان طويل باللون الأبيض "كت" وبصيحة الظهر المكشوف ومزينا بالكامل بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الأحمر

تألقت سينتيا بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة بنفس لون الفستان.

توب بنقشة التايجر

ارتدت توب "كت" بصيحة الظهر المكشوف وبنقشة التايجر ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما.

فستان باللون الأصفر

ظهرت سينتيا بفستان قصير بصيحة الظهر المكشوف باللون الأصفر، ونسقت معه قبعة وحقيبة يد صغيرة باللون البيج وحذاء باللون الأسود.