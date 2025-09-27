ريهام حجاج بإطلالة جذابة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

تألقت الفنانة ريهام حجاج بإطلالة أنيقة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريهام بفستان طويل باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة بالكامل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة حلق، وأسورة، وخاتم.

اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة في عالم الموضة، إذ يتميز بقدرته على منح الإطلالة لمسة من الفخامة والرقي، كما أنه يساعد على إبراز ملامح الجسم بشكل أنيق، حيث يمنح مظهرا أكثر نحافة وتناسقا، وفقا لموقع "Make Your Image".