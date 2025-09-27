بعد 24 ساعة من التتويج.. ملكة جمال تايلاند تفقد لقبها بسبب فضيحة فيديو

أثارت قضية ملكة جمال براشواب خيري خان الكبرى لعام 2026، سوفاني نوينونثونج، والمعروفة باسم "بيبي"، ضجة واسعة بعد تجريدها من اللقب يومًا واحدًا فقط بعد تتويجها، إثر تداول مقاطع فيديو فاضحة لها على الإنترنت، بحسب موقع indiatimes.

كانت سوفاني تستعد للمشاركة في مسابقة ملكة جمال تايلاند الكبرى الوطنية لعام 2026، إلا أن المنظمين قرروا إيقاف مشاركتها فورًا، مؤكدين أن أنشطتها لا تتوافق مع روح ومبادئ المسابقة، وجاء في بيان لجنة المسابقة: «لذلك، من الضروري تجريدها من اللقب وإلغاء منصبها».

من جانبها، اعترفت ملكة الجمال السابقة بإنشاء المحتوى الفاضح، موضحة أنها قامت بذلك لإعالة نفسها ووالدتها المريضة التي توفيت لاحقًا. وعبرت عبر فيسبوك عن أسفها قائلة: «أود أن أعتذر لعائلتي، ومدير المسابقة، وفريق المسابقة، والمتسابقين، والأصدقاء، وكل من دعمني، وهذه الحادثة تعتبر درسًا قيّمًا وسأركز على تحسين نفسي حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخرى».

وتشير التقارير إلى أن سوفاني قد تواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حسبما كشف محاميها خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني محلي، ما يضيف أبعادًا قانونية جديدة إلى هذه الواقعة المثيرة للجدل.