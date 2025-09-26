إعلان

نور النبوي بإطلالة كاجوال أنيقة تجمع بين البساطة والعصرية

كتب- محمود عبده:

08:06 م 26/09/2025
شارك الفنان نور النبوي متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمجموعة من الصور الجديدة.


ظهر فيها بإطلالة عصرية أنيقة، حيث اختار شميز من الجينس باللون الأزرق نسقه مع بنطلون كبردين باللون الرمادي، ليجمع بين الكاجوال والكلاسيك في لوك بسيط وملفت في الوقت نفسه، عكس فيه ذوقه الشبابي وإطلالته المتجددة.


أما سر اختيار اللوك
إطلالة نور جاءت لتعكس روح الشباب والعملية، فاختيار الشميز الجينس الأزرق يمنحه طابعًا عصريًا مناسبًا للإطلالات اليومية، بينما أضاف البنطلون الكبردين الرمادي لمسة من الكلاسيكية الهادئة، ليوازن بين الراحة والأناقة في نفس الوقت.

نور النبوي فنان نور النبوي لالة نور النبوي
