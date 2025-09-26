جيهان الشربيني تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. سر اللوك

عبير صبري تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. سر اللوك

خطفت الفنانة جيهان الشربيني الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة وبسيطة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض مكشوف الكتفين أوف شولدر، تميز بنقوش بارزة رقيقة زادت من فخامته.

التصميم انسدل بانسيابية على قوامها ليمنحها إطلالة أنثوية راقية.

واختارت جيهان حقيبة صغيرة باللون الأسود لإضافة لمسة من التباين، بينما اعتمدت تسريحة الشعر المموج الطبيعي المنسدل بحرية، ما أضفى على مظهرها حيوية وبساطة.

أما مكياجها فجاء ناعمًا، ركز على إظهار ملامحها بلمسات طبيعية تبرز إشراقتها.

بهذا اللوك، جمعت جيهان بين الرقي والبساطة، لتثبت مجددًا أنها تعرف كيف تخطف الكاميرات بأناقة لافتة.