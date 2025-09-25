ميرنا نور الدين بإطلالة أنثوية ناعمة بالفستان البني.. سر اختيار اللوك

شاركت ميرنا نور الدين محبيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنثوية رقيقة.

ارتدت فستانًا بني شيم بتصميم كت بسيط، مزين بكرانيش من الأسفل تضفي على إطلالتها لمسة مرحة وعفوية، مع إبراز جمالها الطبيعي ورقتها.

سر الإطلالة وفق صح عالمية مثل فوج:

يكمن سر إطلالة ميرنا في اعتمادها على أسلوب يجمع بين البساطة والأنوثة.

حيث منحها اللون البني الدافئ حضورًا كلاسيكيًا هادئًا، بينما أضافت الكرانيش لمسة شبابية مرحة جعلت إطلالتها متوازنة بين الرقي والعصرية.