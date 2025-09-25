بشرى بإطلالة كاجوال لامعة تجمع بين الجرأة والراحة- سر اختيار اللوك

شاركت الفنانة بشرى محبيها عبر حسابها على إنستجرام صورًا جديدة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال لافتة.

ارتدت تيشرت أبيض لامع نسقته مع شورت بيج لامع، وأكملت اللوك بحذاء ذهبي لامع منحها حضورًا جريئًا ومميزًا.

دلالات الإطلالة وفق فوج:

تعكس هذه الإطلالة رغبة بشرى في المزج بين الراحة والجرأة، حيث يجمع اللوك بين الطابع الكاجوال العملي وبين اللمسات اللامعة التي تضيف حيوية وبريقًا يعكس شخصيتها المرحة.

كما أن اختيارها للألوان المعدنية يوحي بالثقة والانطلاق بأسلوب عصري.